شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يبتعد قليلا عن ذروة 3 أشهر بفعل نشاط عمليات جني الأرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس للمرة الأولى خلال السبعة أيام الأخيرة ، لتبتعد قليلا عن أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر المسجل فى اليوم السابق ، بفعل نشاط ملحوظ لعمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى انتعاش مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

تراجعت أسعار معدن الذهب بأكثر من 0.2% إلى 1,517.19$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,520.49$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,521.91$.

حقق المعدن الأصفر"الذهب" يوم الثلاثاء ارتفاعا بنسبة 0.3% ، فى سادس مكسب يومي على التوالي ، ضمن أطول سلسلة مكاسب يومية منذ أيار/مايو الماضي ، وسجل أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 1,525.28$ للأونصة ،بدعم هبوط مستويات الدولار الأمريكي.

على صعيد كامل تعاملات عام 2019 ،حققت أسعار الذهب ارتفاعا بحوالي 19% ، لتستأنف مكاسبها السنوية التي توقفت فى 2018 للمرة الأولى فى ثلاث سنوات ،مسجلة أكبر مكسب سنوي منذ عام 2010.

ويعاذ هذا المكسب السنوي الضخم ، إلى تركيز المستثمرين من المؤسسات والتجزئة على شراء المعدن كملاذ آمن ، فى ظل ارتفاع المخاطر حول الاقتصادات العالمية ، نتيجة الحرب التجارية الشراسة بين الولايات المتحدة والصين.

Advertisements

ومع تضرر الاقتصاد العالمي بشدة من تلك الحرب ،اتجهت معظم البنوك المركزية العالمية وعلى رأسها مجلس الاحتياطي الاتحادي"المركزي الأمريكي" إلى تخفيف السياسة النقدية وخفض معدلات الفائدة.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بحوالي 0.3% ، بصدد تحقيق أول مكسب خلال الخمسة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى خمسة أشهر عند 96.36 نقطة ، عاكسا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

بخلاف عمليات استغلال التجار الأسعار المنخفضة للعملة الأمريكية لبناء مراكز شرائية جديدة ، يقبل المستثمرين على المخاطرة فى مطلع تعاملات العام الجديد ، تركيزا على شراء الأصول المالية ذات العائد المرتفع ، فى ظل التطورات الإيجابية للمحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم الثلاثاء إنه سيجري توقيع اتفاق المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين واشنطن وبكين يوم 15 كانون الثاني/يناير فى البيت الأبيض.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت يوم الثلاثاء دون أي تغيير يذكر ، ليستمر الإجمالي عند 893.25 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 29 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وعلى مدار عام 2019 ،زادت حيازات الصندوق بنحو 105.58 طن متري ، من إجمالي 787.67 طن إلى 893.25 طن ، بما يعادل زيادة سنوية بحوالي 13.50 %.