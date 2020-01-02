شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بالمنطقة الحمراء بأولى جلسات العام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، أولى جلسات عام 2020، إذ تراجع المؤشر الرئيسى بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وسط ضعف أحجام التداول، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 1.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 706.717 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 66.9 مليون ورقة مالية بقيمة 227.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 11.3 ألف عملية لعدد 163 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.91% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 15.01%، والعرب على 7.07% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 34% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.99%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 1.2 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، 5 ملايين جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب، والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 139.1 ألف جنيه، 5 ملايين جنيه، 2.9 مليون جنيه، على التوالى.

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وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 13899 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1964 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 16238 نقطة، وصعد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 5173 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 536 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1399 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 482 نقطة.

وارتفعت أسهم 70 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 45 شركة، ولم تتغير مستويات 48 شركة.