شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.46% بختام تعاملات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.46% رابحاً 38.16 نقطة ليغلق عند مستوى 8397.01 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.96% خاسراً 66.66 نقطة ليغلق عند مستوى 6880.48 نقطة، وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 147.6 مليون سهم بقيمة 3.5 مليار ريال، وارتفعت أسهم 120 شركة، فيما تراجعت 58 شركة.

وارتفع 18 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.28%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.20%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.16%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.93%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.86%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.75%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.72%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.69%.

وجاء سهم "الكابلات السعودية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 10%، ثم متلايف إيه أى جى العربى نسبة 9.99%، ثم مجموعة السريع بنسبة 5.21%، فيما تصدر سهم "الكثيرى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 2.02% ثم أسلاك بنسبة 1.97%، ثم سدافكو بنسبة 1.96%.

وعاود اليوم الخميس، 4 بورصات خليجية فقط من بين 10 بورصات عربية، هى دبي، وأبوظبي، وقطر، والبحرين، فيما ستعود بورصة الكويت للعمل يوم الأحد المقبل.

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يُشار إلى أن بورصات الخليج، أنهت تداولات العام الماضى على ارتفاعات قياسية بدعم ترقية الأسواق الناشئة وطرح أرامكو وهدوء الحرب التجارية وتحقيق نتائج فائقة لبعض الشركات الكبرى فى فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2019.

فيما تستكمل اليوم بورصتا السعودية ومسقط التداول للجلسة الثانية على التوالى بالعام الجديد، حيث إن تلك البورصات لم تعلن عن إجازة خلال تلك العطلة؛ وبالتالى ستعمل بشكل طبيعى.

وتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية - تاسي، فى جلسة أمس الأربعاء، أولى جلسات العام الجديد 2020؛ بضغط من هبوط القطاعات القيادية وتضم البنوك والطاقة والمواد الأساسية.

فيما ارتفع المؤشر العام لسوق مسقط بنهاية تعاملات أولى جلسات العام 2020، بنسبة 0.44 %، ليغلق عند مستوى 3998.88 نقطة، رابحاً 17.7 نقطة عن مستوياته بجلسة الثلاثاء الماضى.