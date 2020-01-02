شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة الألمانية تنظم ندوة حول معرض صناعة الكابلات والمواسير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم هيئة معارض دوسلدورف والغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة – الممثل الرسمي للمعرض ،ندوة وغذاء عمل، يوم الاربعاء المقبل 8 يناير، بمناسبة إقامة المعرض الدولي الأهم لصناعة الكابلات والمواسير ire & Tube Duesseldorf 2020.

وذكرت الغرفة فى بيانها اليوم، أن المعرض يقام فى الفترة من 30 مارس المقبل حتى 3 ابريل، موضحة أن الندوة ستناقش أهم الأحداث والتقنيات والقطاعات التى يغطيها المعرض الدولى الأهم لصناعة الكابلات والمواسير.

وبحسب البيان سيتحدث فى الندوة فولفرام دينر، المدير التنفيذى لمعارض دوسلدورف، ويان نوتر المدير التنفيذى للغرفة الالمانية العربية للتجارة والصناعة، كما سوف يتحدث من الجانب المصري ممثلون عن قطاعي الصناعة والتصدير أيضاً.

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ويقام معرض Wire & Tube Duesseldorf كل عامين بمشاركة حوالي 2600 عارض، كما يقوم بزيارة المعرض 69 ألف زائر متخصص من جميع أنحاء العالم.

ويغطى Wire & Tube Duesseldorf جميع مراحل ومكونات تصنيع الكابلات والمواسير.

وفى وقت سابق أشاد الدكتور "اريك شفايتزر" رئيس اتحاد الغرف التجارية الالمانية بالجهود العظيمة والقيادية التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتى أدت إلي النهضة والتطور المصرى الحالى المستقر، مؤكدا النظرة الإيجابية التى يبديها الجانب الألمانى نحو مصر كفرصة يجب على البلدين استغلالها لتطوير الصناعة خاصة مع التنمية الحالية بمصر في مجالات الإستثمارات والتصنيع.

وأضاف أن السوق المصرى كبير وواعد ويشكل أهمية إستراتيجية للمنطقة العربية والإفريقية، لافتا إلى أنه يوجد العديد من المؤشرات التى تعكس وجود فرص واعدة لإقامة شراكة صناعية مع الهيئة العربية للتصنيع في مختلف المجالات التصنيعية.