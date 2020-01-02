شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: تطوير جامعة سوهاج تكنولوجيا ركيزة أساسية من "مصر الرقمية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ان سبب موافقته على طلبات رئيس جامعة سوهاج ليس فقط تقديرا للجامعة ولكن لأن كل ما تقدم به من طلبات جاء ليمثل ركائز أساسية لمصر الرقمية، مضيفا أنه يسعد بوجوده فى سوهاج لأكثر من سبب أبرزها تاريخها العريق سواء المصري والعالمى فابيدوس كانت عاصمة لمصر بعدة سنوات بالإضافة إلي أخميم والتى كانت عاصمة صناعة الحرير فى القطر المصري وآسيا بعهد محمد على باشا.

ووافق الوزير على طلب الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج على مد كابلات الألياف الضوئية والتى تعطى سرعات أفضل فى تقل البيانات إلى الجامعة من خلال الشركة المصرية للاتصالات، بالإضافة إلى معمل خاص بالشبكات والمعلومات للجامعة وبرج تقوية لشبكة We ومكتب بريد في الجامعة وذلك هدية من للوزارة للمحافظة.

وأجرى وزير الاتصالات جولة تفقدية بالجامعة يرافقه محافظ سوهاج اللواء طارق الفقي، واستمع الى شرح مفصل حول مكونات الجامعة من كليات نظرية وعملية وأنشطة طلابية، بالإضافة إلى شرح مفصل عن قاعة قناه السويس أكبر قاعه للمؤتمرات والتى أعدت خصيصا لاستقبال الزيارات الهامة وعقد الموتمرات العملية الكبرى.

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وأوضح الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، أن الوزير سوف يقوم بزيارة لكلية الحاسبات والمعلومات، ويعقد لقاء مع اعضاء هيئة التدريس والطلاب بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجامعة الجديدة .

وأضاف أن زيارة الوزير تشمل جولة تفقدية لمعهد iti، مشيرا إلي أن إنشاء المعهد يأتي تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإنشاء أبنية للتدريب والإبداع، بهدف بناء كادر بشرى وجيل مؤهل من طلبة وطالبات وخريجي الجامعة والمحافظات والمناطق على كل ما هو جديد في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأوضح عزيز أن إنشاء المعهد علي مساحة 2000 متر مربع جاء بناء علي بروتوكول التعاون الموقع بين الجامعة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتأهيل الطلاب لسوق العمل من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تساهم في دعم وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات، واشرف علي تنفيذه علي مدار 6 اشهر هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأشار عزيز، إلى أن كلية الحاسبات التي سوف تشملها الزيارة، بدأت ولأول مرة الدراسة بها هذا العام وتضم 164 طالب وطالبة في 4 أقسام وهي علوم الحاسب، نظم المعلومات، تكنولوجيا المعلومات، شبكات الحاسب .