شكرا لقرائتكم خبر عن التنظيم والإدارة: تكويد 6 ملايين مستند فى إطار رقمنة أعمال الجهاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة انتهاء الجهاز من إنشاء كود إلكتروني لعدد 6 ملايين مستند من ملفات الجهاز حتى الآن، كما تم إجراء مسح ضوئي لعدد 5 ملايين و518 ألف مستند منها، وذلك في إطار مشروع الذاكرة المؤسسية الذي ينفذه الجهاز.

وأوضح رئيس الجهاز - في تصريحات صحفية اليوم الخميس- أن رقمنة أعمال الجهاز الداخلية سوف تؤدي إلى تسريع إنهاء إجراءات وطلبات الجهات المختلفة، ما سينعكس على التوقيتات اللازمة لإنهاء الأعمال داخل الجهاز بحيث تتم بشكل أسرع وفي وقت أقل، وهو ما سيشعر به المتعاملون مع الجهاز في الفترات اللاحقة لاستكمال مشروع الذاكرة المؤسسية الرقمية.

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وأضاف الشيخ أن الجهاز يستعد لإنشاء وحدة التراسل الرقمي للربط بين الجهاز والوزارات في المرحلة الأولي بحيث يتم التواصل إلكترونيًا بين تلك الجهات والجهاز.

وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى تحويل جميع ملفات ومستندات الجهاز سواء الأرشيفية أو الحالية إلى نسخ إلكترونية؛ تمهيدًا لميكنة العمل وإلغاء التعامل الورقي تدريجيًا داخل الجهاز، كما يأتي في إطار استعداد الجهاز للانتقال إلى مقره الجديد بالعاصمة الإدارية، مدعومًا بدورة عمل مستندية رقمية بدلًا من الورقية، والاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية الهائلة بالمقر الجديد، وتأتي كل تلك الجهود في إطار تفعيل قرار رئيس الجمهورية رقم 501 لسنة 2017 الخاص بالتحول الرقمي.

جدير بالذكر أن المشروع يتم تنفيذه بأيدي أبناء الجهاز في جميع مراحله عقب انتهاء أوقات العمل الرسمية، وذلك بدءًا من تصميم البرنامج أو التطبيق الإلكتروني المستخدم مرورًا بدورة المستندات حتى تحولها لمستندات إلكترونية.