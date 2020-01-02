شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: انتهاء النزاع القضائى على مساحة 158 فدانا بجوار أرض نادى 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بانتهاء النزاع القضائى بين الهيئة ونادى 6 أكتوبر الرياضى، بشأن أرض مجاورة للنادى، بصدور الحكم لصالح الهيئة في طعن النادي، والقاضي برفض دعوى البطلان الأصلية على الحكم السابق صدوره لصالح الهيئة بصحة إلغاء تخصيص المساحة المذكورة.

وسبق لجهاز مدينة 6 أكتوبر بتنفيذ قرار استرداد قطعة الارض بمساحة 158 فدانا الواقعة على محور 26 يوليو من نادى 6 أكتوبر الرياضى، وذلك استيداء لحقوق الدولة، وتنفيذاً للحكم القضائى الصادر بذلك الشأن، والذى يقضى بقصر المساحة المخصصة للنادى إلى 112 فدانا بنظام نقل الاصول، بدلاً من 270 فدانا بنظام مقابل الانتفاع بقيمة رمزية.

ويأتى ذلك فى إطار مصداقية الهيئة واستيداءً لحقوق الدولة، والهيئة ترحب بتلقى كافة الطلبات الاستثمارية على قطعة الارض المذكورة، والتى يتسنى الحصول على كافة التفاصيل الخاصة بها (النشاط – الاشتراطات البنائية – سعر المتر) عن طريق الموقع الالكترونى للهيئة ( http://newcities.gov.eg ) أو تطبيق ( Nuca App )

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وكان الدكتور وليد عباس، معاون الوزير لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قد اكد أنه تم تخصيص عدد من قطع الأراضى لإقامة عدد من المشروعات اللوجستية والخدمية داخل عدد من مدن الصعيد.

وأوضح أنه تم تخصيص قطعة الأرض رقم (29) بمنطقة الشريط المميز – شرق طريق المطار – شمال المدخل الشمالى لمدينة سوهاج الجديدة، بمساحة 4 آلاف م2، لإقامة منطقة لوجيستية، لصالح شركة العربى للتجارة والصناعة، وقطعة الأرض رقم (5) بمنطقة مركز خدمات مدينة سوهاج الجديدة، بمساحة 910 م2، لإقامة مشروع تجارى إدارى لصالح شركة جود لاين، وقطعة الأرض رقم (41) بمركز خدمات الحي الأول بمدينة سوهاج الجديدة، بمساحة 892 م2، لإقامة مشروع تجاري، لصالح الشركة السعودية المتحدة للسياحة.

وأضاف أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات وافق أيضا على تخصيص قطعتى الأرض (1 – 2) بمساحة إجمالية حوالى 4563.22 م2، بمنطقة المخازن، بخدمات المنطقة السياحية، بمدينة طيبة الجديدة، لصالح شركة العربى للتجارة والصناعة، لإقامة منطقة لوجيستية لتنمية المدينة، وتخصيص قطعة الأرض رقم 10 بمساحة 2258.47م2، بالمنطقة الفاصلة بين الحيين الأول والثانى، بمدينة العاشر من رمضان، لصالح شركة خديجة محمد خليفة، بنشاط تجارى إدارى، وتخصيص قطعة أرض بمساحة 6562 م2، بالمحور المركزى بمدينة برج العرب الجديدة، لإقامة مدرسة، لصالح شركة البرج الحديثة للخدمات التعليمية، وتخصيص مبنى الحضانة بالحى السكنى الرابع بمدينة بنى سويف الجديدة، بنظام مقابل الانتفاع لمدة 5 سنوات، لصالح جمعية فيض الوهاب الخيرية للتنمية.