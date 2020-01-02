شكرا لقرائتكم خبر عن سهم البنك الأهلى يدفع بورصة البحرين للارتفاع بأولى جلسات العام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، أولى جلسات العام الجديد، بنسبة 0.12% رابحاً 1.86 نقطة ليغلق عند مستوى 1612.05 نقطة، مدفوعة بصعود قطاع البنوك التجارية، وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 1.5 مليون سهم بقيمة 255 ألف دينار.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 8.03% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلى المتحد بنسبة 0.48%.

وفى سياق آخر أعلنت مجموعة جى إف إتش المالية، فى بيان لبورصة البحرين، عن تعيين مريم جوهرى رئيساً للإلتزام ومكافحة غسل الأموال فى المجموعة.

وعاودت اليوم الخميس، 4 بورصات خليجية فقط من بين 10 بورصات عربية، هى دبي، وأبوظبي، وقطر، والبحرين، فيما ستعود بورصة الكويت للعمل يوم الأحد المقبل.

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ويُشار إلى أن بورصات الخليج، أنهت تداولات العام الماضى على ارتفاعات قياسية بدعم ترقية الأسواق الناشئة وطرح أرامكو وهدوء الحرب التجارية وتحقيق نتائج فائقة لبعض الشركات الكبرى فى فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2019.

فيما تستكمل اليوم بورصتا السعودية ومسقط التداول للجلسة الثانية على التوالى بالعام الجديد، حيث إن تلك البورصات لم تعلن عن إجازة خلال تلك العطلة؛ وبالتالى ستعمل بشكل طبيعى.

وتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية - تاسى، فى جلسة أمس الأربعاء، أولى جلسات العام الجديد 2020؛ بضغط من هبوط القطاعات القيادية وتضم البنوك والطاقة والمواد الأساسية.

فيما ارتفع المؤشر العام لسوق مسقط بنهاية تعاملات أولى جلسات العام 2020، بنسبة 0.44 %، ليغلق عند مستوى 3998.88 نقطة، رابحاً 17.7 نقطة عن مستوياته بجلسة الثلاثاء الماضى.