الخطوط الجوية التركية تعتزم إضافة 28 طائرة إلى أسطولها في 2020

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية التركية

قال إلكر إيجي، رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية التركية، اليوم الأربعاء إن أسطول الشركة بلغ 351 طائرة بنهاية عام 2019، منها 98 طائرة كبيرة ذات جسم عريض، مشيرا إلى اعتزام الشركة إضافة 28 طائرة إلى أسطولها خلال العام الجديد.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية عن رئيس مجلس الإدارة القول إن الشركة تسعى إلى تسريع وتيرة إعادة هيكلة شركة "أناضول جيت" التابعة لها.

وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى أنه من المحتمل زيادة حجم أسطول الخطوط التركية من خلال تأجير طائرات في حال تلقي عروض جيدة، مضيفة أن الشركة استكملت إجراءات بدء تسيير خطوط جديدة إلى غينيا الإستوائية، وهانيدا في اليابان ونيويورك في الولايات المتحدة وفانكوفر في كندا.

وأشار إيجي إلى أنه بنهاية عام 2019 أصبحت الشركة تسير رحلاتها إلى 318 مدينة في 126 دولة.