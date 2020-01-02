شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط الحديدية السعودية تنقل 1.8 مليون راكب والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت البيانات الإحصائية الصادرة عن المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السعودية أمس، أن عدد الركاب الذين تم نقلهم خلال العام الماضي بين محطاتها الأربع الرياض والدمام والهفوف وبقيق بلغ 1805216 مسافراً.
وقالت الخطوط الحديدية ، في بيان لها أمس الأربعاء، إن الزيادة في عدد الركاب تتجاوز ال70 ألف راكب مقارنة بعام 2018 ، وبنسبة نمو بلغت 4.06%، حيث بلغ عدد الركاب في ذلك العام 1734744 راكباً. (د ب أ)
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