الصين تخفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك لتحفيز الاقتصاد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال البنك المركزي الصيني، أمس، إنه خفض الاحتياطيات الإلزامية التي ينبغي على جميع البنوك الاحتفاظ بها، ليتيح سيولة بنحو 800 مليار يوان (114.91 مليار دولار) من أجل دعم الاقتصاد المتباطئ.

وقال بنك الشعب الصيني على موقعه الإلكتروني: إنه سيخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك بواقع 50 نقطة أساس، اعتباراً من السادس من يناير /‏ كانون الثاني. وتوقع عدد من المحللين خطوة وشيكة من هذا النوع.

(رويترز)