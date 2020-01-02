10499 عمليـة نقـل ملكيـة عقـاريـة خـلال الربـع الثالـث 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:ملحم الزبيدي

بلغ إجمالي عمليات نقل الملكية لكل من الشقق والفلل/المنازل خلال الربع الثالث من العام الجاري 2019 نحو 10499 عملية، استحوذت الوحدات التي لا تزال على الخريطة أو قيد الإنشاء على الحصة الأكبر منها، بنسبة 54% من مجمل عمليات نقل الملكية بواقع 5670 عملية.

وازداد الحجم الكلي للصفقات الثانوية للفلل/المنازل بنسبة % 2.7 مقارنة مع الربع الثالث من عام 2018، ومع ذلك، تفوقت صفقات نقل الملكية لسوق العقارات التي ما تزال على الخريطة أو قيد الإنشاء على صفقات السوق الثانوي خلال هذا الربع.

وتصدرت «مدينة محمد بن راشد» و«ذا لاجونز» و«داون تاون- برج خليفة» الأماكن الأعلى من حيث عمليات نقل الملكية للشقق التي لم يتم إنشاؤها (على الخريطة) في الربع الثالث من عام 2019، حسب تقرير «بروبرتي مونيتور» و«هاربور العقارية».

التوقعات والنتائج

توقعت الأغلبية العظمى من المهنيين العقاريين الذين شملهم المسح في هذا التقرير أن أسعار الشقق والفلل/ المنازل ستنخفض بنسبة تصل إلى 5% خلال الربع الثالث من عام 2019، في المقابل انخفضت الأسعار بنسبة 3.6% في المتوسط، مع انخفاض لمدة 12 شهراً بنسبة 15.7% في المتوسط.

وتنبأ أغلبية المهنيين العقاريين الذين شملهم المسح بانخفاض معدلات الإيجارات للشقق والفلل/المنازل بنسبة لا تزيد على 5% خلال نفس الفترة، إلا أن الأسعار تراجعت بنسبة 3.6% في المتوسط مع انخفاض دام لمدة 12 شهراً بنسبة 13.5% في المتوسط.

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أسعار العقارات

شهد سوق عقارات دولة الإمارات منذ بداية عام 2019 تطورات رئيسية شملت الإعلان عن قوانين ومبادرات وإطلاق مشاريع جديدة، والتي دعمت بدورها آفاق التفاؤل الإيجابية وزيادة الحركة الاقتصادية لمختلف أنواع العقارات سواء السكنية أو الفندقية أو الإدارية بدخول الملايين من المستثمرين والمشترين العقاريين مع بداية العد التنازلي لانطلاق فعاليات معرض «إكسبو الدولي 2020» في دبي.

في بداية عام 2018، تنبأ المحللون بانخفاضات ستطرأ على سوق عقارات الدولة، وفي 2019 تراجعت حدة هذه التوقعات مع اقتراب مؤشر الأسعار إلى نقطة الثبات من القاع وتحرك أسعار بعض المناطق في بعض إمارات الدولة نحو النمو التدريجي الطفيف، الأمر الذي يعد مقدمة فرص ذهبية للكثير من الأشخاص لاتخاذ قرار الاستثمار وشراء العقارات في الدولة، أي بدخول مشترين جدد إلى هذا السوق، وإعطاء الفرصة كذلك للمستأجرين للترقية والانتقال إلى منازل أكبر أو إلى مواقع عقارية أكثر تميزاً في الإمارة.