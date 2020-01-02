تراجع الصادرات الكورية 10% في 2019



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت كوريا الجنوبية أمس عن تراجع صادراتها بنسبة 10.3% في عام 2019 مقارنة بعام 2018.

وذكرت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية أن هذه هي المرة الأولى التي تسجل فيها الصادرات الكورية انخفاضاً يتخطى ال10% منذ 10 سنوات، حيث انخفضت بنسبة 13.9% في عام 2009؛ عام الأزمة المالية العالمية.

وعزت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) ذلك بشكل رئيسي إلى «حالة عدم اليقين التي تسببت بها عوامل خارجية مثل ضعف سوق الرقائق العالمية، إلى جانب الخلاف التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة والصين.

وقدرت الوزارة انخفاض الصادرات الكورية بقيمة 10.7 مليار دولار بسبب الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين وبقيمة 32.8 مليار دولار بسبب ضعف سوق رقائق الذاكرة، وبقيمة 13.4 مليار دولار بسبب هبوط أسعار النفط.

ويمثل هذا المبلغ 91% من إجمالي قيمة هبوط الصادرات الذي يبلغ 625 مليار دولار.

ومن جهة أخرى، انخفضت الواردات بنسبة 0.7% لتبلغ 43.7 مليار دولار، وبلغ الفائض التجاري 2.02 مليار دولار حيث سجلت البلاد فائضاً تجارياً لمدة 95 شهراً على التوالي.

ونقلت يونهاب عن مسؤول بالوزارة قوله: نتوقع أن تبلغ صادرات هذا العام حوالي 560 مليار دولار، بزيادة قدرها 3 % عن العام الماضي.. سنبذل قصارى جهدنا لتحويل الصادرات إلى الاتجاه الإيجابي في الربع الأول من هذا العام. (د.ب.أ)