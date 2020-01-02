شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يوافق على توصيل الفايبر لجامعة سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على طلب الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج على مد كابلات الألياف الضوئية والتى تعطى سرعات أفضل فى تقل البيانات إلى الجامعة من خلال الشركة المصرية للاتصالات، بالإضافة إلى معمل خاص بالشبكات والمعلومات للجامعة وبرج تقوية لشبكة We ومكتب بريد في الجامعة وذلك هدية من للوزارة للمحافظة.

ويفتتح اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عددا من المشروعات التكنولوجية بمحافظة سوهاج من بينها افتتاح مكاتب بريد وسنترالات بعد تجديدها بالمحافظة، كما يجرى زيارة لجامعة سوهاج وذلك بحضور قيادات الشركة المصرية للاتصالات و البريد و الوزارة إلى جانب قيادات محافظة سوهاج، وتأتى الزيارة أيضا فى إطار سلسلة من الزيارات يقوم بها الوزير للعديد من المحافظات، منها تفقد المنطقة التكنولوجية بمحافظة بنى سويف وافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التكنولوجية بمحافظات دمياط وأسوان ومدينة الطور.

وأعطى الوزير توحيهاته للرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات المهندس عادل حامد وعصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد لتنفيذ تلك المشروعات على وجه السرعة.

وتسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات الرقمية فى الجهات الحكومية، وهى واحدة من الأولويات الرئيسية للوزارة، وذلك لتحسين أداء الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى، ورفع جودة الخدمات التي تقدمها للجمهور، وكفاءتها من خلال تحسين بيئة العمل، وتوفير الدعم لعملية صناعة القرار وإيجاد حلول للقضايا التى تهم المجتمع، وتقوم هذه الجهود بتعزيز الأسواق المحلية وزيادة الطلب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وحقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ناتج محلي يقدر بنحو 93 مليار جنيه خلال عام 2018/2019 مقابل نحو 80.1 مليار جنيه عام 2017/2018، بمعدل نمو بلغ نحو 16.6% في عام 2018/2019 مقابل نحو 14.1% في عام 2017/2018.

كما بلغ معدل نمو القطاع خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 16% ليسجل أعلى قطاعات الدولة نموا، وبلغ إجمالي الاستثمارات المنفذة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 35.77 مليار جنيه خلال عام 2018/2019 مقابل 28.78 مليار جنيه في عام 2017/2018 بنسبة زيادة قدرها 24%، وبلغت نسبة مساهمةالقطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة نحو 4% خلال عام 2018/2019 مقابل 3.5% في عام 2017/2018.

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كما بلغت إجمالي صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات نحو 3.6 مليار دولار مقابل نحو 3.26 مليار دولار في عام 2017/2018 وتم تأسيس 1199 شركة جديدة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2019 مقارنة بنحو 986 شركة خلال نفس الفترة في العام السابق و بلغت رءوس أموال الشركات الجديدة مليار و575 مليون جنيه خلال الفترة من يناير – سبتمبر 2019 مقارنة بنحو 973 مليون جنيه خلال نفس الفترة في العام السابق.

وفيما يتعلق بمؤشرات البنية الأساسية للاتصالات، فقد بلغ عدد مشتركي التليفون المحمول نحو 95.13 مليون مشترك بنهاية سبتمبر 2019؛ بالمقارنة بنحو (94.6) مليون مشترك بنهاية سبتمبر 2018، وبلغ عدد مستخدمي الانترنت نحو 40.9 مليون مستخدم بنهاية 2018/2019، بنسبة انتشار للمستخدمين بلغت حوالي 48%؛ بالمقارنة بنحو نحو (37.9) مليون مستخدم بنهاية عام2017/2018 بنسبة انتشار للمستخدمين بلغت حوالي44.3%.

وبلغ عدد مشتركي (ADSL) نحو 7.12 مليون مشترك بنهاية سبتمبر 2019؛ مقارنة بنحو 6.2 مليون مشترك بنهاية سبتمبر 2018.

كما بلغ عدد مشتركي(Mobile Broadband) نحو 41.7 مليون مستخدم بنهاية سبتمبر 2019؛ مقارنة بنحو 36.7 مليون مستخدم بنهاية سبتمبر 2018.