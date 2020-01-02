وزير الإسكان: مهتمون بتنمية الصعيد وتوفير الخدمات المختلفة لأهالينا

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جارٍ تنفيذ 32 عمارة إسكان متميز نموذج "أ، ب" بمدينة الفشن الجديدة القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة: جارٍ الانتهاء من مشروع طريق الهضبة الرئيسي بقيمة 2.1 مليار جنيه بمدينة ناصر الجديدة"غرب أسيوط" تمهيداً لافتتاحه رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة: تسليم 3000 قطعة أرض "إسكان متميز" المخصصة بالقرعات السابعة التكميلية والثامنة والثامنة التكميلية رئيس جهاز المنيا الجديدة: جارٍ الانتهاء من تنفيذ 22 عمارة بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر.. وجارٍ الانتهاء من تنفيذ محطة المعالجة للصرف الصحى بطاقة 20 ألف م3/يوم كمرحلة أولى رئيس جهاز مدينة أخميم الجديدة: تم الاستلام الابتدائي لـ33 عمارة ضمن 36 عمارة بمشروع الإسكان الاجتماعي بالمدينة..وجارٍ التنسيق لتشغيل المشروعات الخدمية رئيس جهاز ملوي والفشن الجديدتين: جارٍ تنفيذ 34 عمارة بمشروع"JANNA" للإسكان الفاخر بمدينة ملويجارٍ تنفيذ 32 عمارة إسكان متميز نموذج "أ، ب" بمدينة الفشن الجديدة رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة: الانتهاء من تنفيذ 14 مشروعاً خدمياً بأنشطة مختلفة بعدة مناطق.. وجارٍ الانتهاء من تنفيذ 240 وحدة"إسكان اجتماعي" وعدد من المشروعات الخدمية الأخرى رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة: تخصيص 332 فداناً بنشاط عمراني متكامل بعدة مناطق بالمدينة.. والتعامل علي 80 طلبا لحجز قطع أراضٍ بأنشطة مختلفة بقيمة 2 مليار جنيه رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة: تخصيص 332 فداناً بنشاط عمراني متكامل بعدة مناطق بالمدينة.. والتعامل علي 80 طلبا لحجز قطع أراضٍ بأنشطة مختلفة بقيمة 2 مليار جنيه استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ما تم ويجري تنفيذه من مشروعات مختلفة بـ 9 مدن جديدة بالصعيد خلال عام 2019، موضحاً أن ذلك يأتي في إطار متابعة ما يتم ويجري تنفيذه من مشروعات مختلفة تشمل الإسكان والمرافق وغير ذلك، بالمدن الجديدة.

وقال الدكتور عاصم الجزار: شملت المشروعات التي تم ويجري تنفيذها بمدن (ناصر الجديدة"غرب أسيوط" - قنا الجديدة – المنيا الجديدة - أخميم الجديدة – ملوي والفشن الجديدتين –– أسيوط الجديدة – سوهاج الجديدة –– طيبة الجديدة) بعدة محافظات بالصعيد.

وأكد ان الدولة مهتمة بتنمية الصعيد، وتوفير الخدمات المختلفة لأهالينا هناك، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تضخ حاليا استثمارات بالمليارات فى مدن الصعيد الجديدة، لتوفير مناطق مخططة حضارية، للسكن والاستثمار بصعيد مصر.

وأشار المهندس ياسر رمضان، رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة"غرب أسيوط"، إلى أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ مشروع طريق الهضبة الرئيسي بقيمة 2.1 مليار جنيه، بمدينة ناصر الجديدة" غرب أسيوط" تمهيداً لإفتتاحه، بتمويل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تحت إشراف الجهاز المركزي للتعمير، حيث يعد أحد أهم المشروعات التنموية التي تم ويجري تنفيذها بالصعيد.

وأضاف رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط": جار الانتهاء من تنفيذ 1440 وحدة سكنية نموذج "سكن مصر" شاملة المرافق ( مياه - صرف - رى - كهرباء )، وأعمال تنسيق الموقع بنسبة إنجاز 98%، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ 1584 وحدة سكنية "اسكان اجتماعي" شاملة الربط علي المرافق ( مياه - صرف – ري – كهرباء)، وأعمال تنسيق الموقع بنسبة إنجاز 94 .%.

وأشار المهندس ياسر رمضان إلى أنه تم خلال 2019 تخصيص عدد 372 قطعة أرض (عمارات) من إجمالي عدد 831 قطعة أرض، وكذا تخصيص 98 قطعة أرض (فيلات) من إجمالي عدد 491 قطعة أرض، وتخصيص 320 وحدة سكنية بمشروع"سكن مصر"، بالإضافة إلي عددٍ من الطلبات لتخصيص قطع أراض، جارٍالبت فيها بمعرفة السلطة المختصة، كما تم تسليم وسداد ثمن قطعة أرض بمساحة 81 فدانا بنشاط تعليم عالٍ، وجارٍ تخصيص قطعة أرض بمساحة 77 فدانا بنشاط عمراني متكامل، وجارٍ تخصيص قطعة أرض بمساحة 104 أفدنة بنشاط عمراني متكامل، وجارٍ تخصيص قطعة أرض بمساحة 4000م2 بنشاط محطة خدمة وتموين سيارات.

وأوضح المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة: تم خلال 2019 تسليم 3000 قطعة أرض "إسكان متميز" بالقرعات السابعة التكميلية والثامنة والثامنة التكميلية ضمن محور الأراضى والوحدات السكنية بالمدينة، وتشغيل مدرسة للتعليم الأساسى سعة 42 فصلاً، وكذا تشغيل مدرسة المتفوقين بعدد 2 مبنى إقامة ومبنى فصول لخدمة أبناء المحافظة، مضيفاً أنه تم أيضآ تشغيل عدد2 ميني باص علي حساب مجلس الأمناء، وجارٍ التنسيق مع المحافظة لتشغيل عدد 10 ميني باصات أخرى، بخطوط سير مختلفة لربط مدينة قنا الجديدة بالمدينة الأم، كما تم تنفيذ الموقف الإقليمى بمساحة 15 فدانا بالمدينة.

وأضاف المهندس رضوان عبدالرشيد: تم الانتهاء من استلام وتشغيل محطة مياه الشرب بالمدينة بطاقة 23.5 ألف م3/يوم للمرحلة الأولى، كما تم الحصول على شهادة الأيزو 45001 و 9001 فى مجالي الجودة والسلامة والصحة المهنية، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ مأخذ المياه العكرة بقرية سواده على النيل بـ( المرحلة الأولى) بطاقة 45 ألف م3 / يوم.

وفي مجال قطع الأراضى الاستثمارية بالمدينة، ذكر المهندس رضوان عبدالرشيد، أنه تم تخصيص قطع أراضٍ خدمية متنوعة بمساحات 81.3 فدان باستثمارات بلغت 390 مليون جنيه، وتحصيل قيمة 31 مليون كجدية حجز لتلك الأراضي، كما تم بيع 5 محال تجارية + صيدلية ووحدتين إداريتين بقيمة 4.5 مليون جنيه.

وفي مدينة المنيا الجديدة، أوضح المهندس محمد مصطفى أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، أنه في مجال الإسكان بالمدينة خلال 2019، جارٍ الانتهاء من تنفيذ ( 22 ) عمارة بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر بالمرحلة الأولى بمنطقة المركز الترفيهي جنوب نادى نقابة المهندسين، كما تم الانتهاء من تنفيذ مركز الشباب بمنطقة 400 فدان بالمدينة.

وأضاف: تم الانتهاء من أعمال توصيل الشبكة الرئيسية للغاز الطبيعي بالمدينة، طبقا لبروتوكول التعاون بين جهاز المدينة وشركة وادي النيل للغاز الطبيعي، وكذا توصيل الخدمة للمنازل.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم تطوير محاور الطرق الرئيسية وتجميل الميادين وتطوير أعمال الزراعة بالمدينة، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ محطة للمعالجة الثنائية والثلاثية للصرف الصحى، بطاقة 20 ألف م3/يوم كمرحلة أولى، حيث من المقرر الانتهاء من تنفيذها شهر يناير الجاري، لاستخدام المياه المعالجة ثلاثياً فى رى الزراعات بالمدينة، وذلك بالتزامن مع تنفيذ شبكة الرى للمدينة بالكامل، بحيث يتم الاستفادة من المياه المعالجة فى رى الزراعات فور الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى.

وقال المهندس حسام فتحي، رئيس جهاز تنمية مدينة أخميم الجديدة: تم تخصيص قطع أراضٍ لإقامة عدة مشروعات شملت مدرسة دولية على مساحة 6800م، ومدرسة دولية أخرى على مساحة 11800م2، ومعهد عالٍ لنظم المعلومات على مساحة 6916م2، ونادٍ اجتماعي بمركز خدمات الاسكان الاقتصادي على مساحة 8000 م2، ومحطة بنزين بقطعة الأرض رقم (1) بمنطقة الخدمات بالمنطقة (أ) عند تقاطع المدخل الشمالى الغربى مع الطريق الدائرى للمدينة، ومشروع مبنى كنيسة.

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وأضاف المهندس حسام فتحي: تم الاستلام النهائي لمبني حضانة بمنطقة 55 فدانا، وكذا الاستلام الابتدائي لأعمال بوابة المدخل الشمالي الغربي للمدينة، ومدرسة للتعليم الأساسي بمركز خدمات منطقة الإسكان الاقتصادي، ومرافق منطقة 55 فدانا، وكذا أعمال شبكة تليفونات رئيسية وثانوية منطقة رقم (1) عمارات الإسكان الاجتماعي بمسطح 55 فدانا، وعدد (33) عمارة ضمن (36) عمارة بمشروع الإسكان الاجتماعي بالمدينة، كما تم الاستلام الابتدائي لمشروعي مبنى ( البريد – وحدة الإسعاف )، وجارٍ التنسيق مع الجهات المختصة لتشغيل والاستفادة من تلك المشروعات.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه جارٍ السير فى إجراءات تخصيص مدرسة للتعليم الفني، كما تم إصدار رخص التشغيل لمشروعي حضانة بالموقع المقترح لعمارات الإسكان الاجتماعي بالمجاورة 16، ومخبز بموقع الإسكان الاقتصادي، وكذا إصدار الحصة التموينية للمدينة، وجارٍ التشغيل لمحال تجارية بأنشطة مختلفة بمركز خدمات منطقة الإسكان الاقتصادي بموقع الإسكان الاجتماعي، كما تمت الموافقة على طرح 8 وحدات بأنشطة إدارية ومهنية بعمارات الإسكان الاجتماعي بنظام المزايدة العلنية، وتم اعتماد كراسة طرح بيع عددٍ من قطع الأراضي بالمنطقة الصناعية بالمدينة.

وفي مدينة ملوي الجديدة، قال المهندس محمد أحمد الدكروري، رئيس جهاز مدينتي ملوي والفشن الجديدتين، جارٍ تنفيذ عدد (34) عمارة بمشروع"JANNA" للإسكان الفاخر بمدينة ملوي الجديدة، كما تم تنفيذ أعمال الفرمة للطرق بنسبة 90% للمرحلة العاجلة، وبنسبة 40% للمرحلة الأولي بالمدينة.

وأضاف المهندس محمد أحمد الدكروري: تم سداد قيمة 10% جدية الحجز لقطعة أرض بنشاط محطة تموين سيارات بمساحة 3000م2، وكذا تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 60 فدانا لإقامة سوق تجارية، وجارٍ دراسة سعر 6 قطع أراض مقابل الانتفاع ما بين منافذ بيع ومعارض ومعامل منتجات أسمنتية من قبل لجنة التسعير بالهيئة، كما أنه جارٍ دراسة المواقع المقترحة لعدد (17) طلبا لتخصيص أراضٍ بالمدينة من قبل قطاع التخطيط والمشروعات.

وأضاف المهندس محمد أحمد الدكروري: جارٍ تنفيذ 18 عمارة إسكان متميز نموذج (أ) بمدينة الفشن الجديدة، حيث تم الانتهاء من أعمال الحفر لعدد 18 عمارة، وجارٍ التجهيز لإحلال طبقة الأساس لعدد 6عمارات، وتم صب الخرسانة العادية لعدد 6 عمارات أخرى، وجارٍ التجهيز لصب الخرسانة العادية لـ 6 عمارات أخرى، مشيراً إلى أنه جارٍ تنفيذ 14 عمارة إسكان متميز نموذج (ب) بالمدينة، حيث تم الانتهاء من أعمال الحفر لعدد 14 عمارة ، وتم صب الخرسانة العادية لعدد 4 عمارات، وجارٍ التجهيز لصب العادية لعدد 5 عمارات، وجارى التجهيز لتنفيذ أعمال الإحلال لعدد 5 عمارات أخرى، كما تم تخصيص عدد (2) موقع لإقامة محطة خلط خرسانة بنظام مقابل الإنتفاع السنوي للعمل علي توفير الخرسانات للشركات المنفذة، كما تم الانتهاء من أعمال الفرمة للطرق بنسبة 90% بالمرحلة العاجلة بالمدينة، والتي تبلغ مساحتها حوالى 120 فدانا ضمن المرحلة الأولى للمدينة، كما تم الانتهاء من تصميم شبكات المياه والصرف الصحي والري واعتماد المقايسات، وجارٍ دراسة واختيار مواقع الآبار والروافع بالتنسيق مع قطاع التخطيط والمشروعات والاستشاري المصمم.

وفي مدينة أسيوط الجديدة، قالت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة: تم الانتهاء من تنفيذ 14 مشروعاً خدمياً، وتشمل (مدرسة ثانوي عام - مدرسة تعليم أساسي - مركز شباب مصغر - نقطة إسعاف - مسجد - ملعب خماسي - ملعب ثلاثي - مخبز) بمنطقة 226 فدانا، وكذا تنفيذ حضانة أطفال بمنطقة شمال الجامعة، ووحدة صحية بمركز خدمات المجاورة الثانية بمنطقة رجال الأعمال، و (سوقين تجاريتين صغيرتين نموذج 3 محال - ملعب خماسي) بمنطقة باقي الحي الثاني، و(محطة نهاية الخطوط للنقل الجماعي - ملعب خماسي) بمركز خدمات الحي الأول بالمدينة.

وأشارت المهندسة جيهان عمار إلى أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ 240 وحدة سكنية إسكان اجتماعي بمنطقة 226 فدانا، وجارٍ تنفيذ أعمال شبكة كهرباء بمنطقة خدمات الامتداد المستقبلي، وكذا إنشاء موزع توسعة بجوار محطة محولات مدينة أسيوط الجديدة، كما أنه جارٍ التنسيق لتنفيذ عددٍ من الخدمات وتشمل ( نقطة شرطة بمنطقة 226 فدانا، وحضانة أطفال بمنطقة الحي الثاني، وملعب خماسي بمنطقة ابني بيتك 2.

وأضافت رئيس الجهاز: تم تشغيل (حضانة المجاورة الرابعة - السجل المدني - البنك الأهلي - وحدة إسعاف ومدرسة تعليم أساسي بمنطقة 266 فدانا - محطة نهاية الخطوط - حضانة ابني بيتك 4 - وحدة صحية ومخبز بمنطقة ابني بيتك 2 - مسجدين بمنطقة بيت العائلة الثانى و226 فدانا)، مشيرة إلى أنه تم تلقي 54 طلباً بأنشطة مختلفة للاستثمار بالمدينة خلال 2019.

وقال المهندس رجب سالمان عبدالرحيم، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة: تم تنفيذ شبكات الصرف الصحي بطول 130 كم، وشبكات مياه الشرب بأطوال 126 كم، وشبكات الطرق بطول 115 كم، وشبكات التليفونات بعدد 10 آلاف خط، وأعمال الزراعة بمسطح 100 ألف متر، مشيراً إلى أنه جارٍ تنفيذ المرحلة الأولى بطاقة 12 ألف م3/يوم من محطة الصرف الصحي بنسبة إنجاز 75%، حيث تبلغ الطاقة الإجمالية للمحطة 36 ألف م3/ يوم، وجارٍ تنفيذ خطوط طرد بأطوال 10 كم.

وأوضح رئيس الجهاز أنه تم تخصيص مساحة 332 فداناً بنشاط عمراني متكامل بعدة مناطق بالمدينة، وكذا تخصيص مساحة 40 فدانا لإنشاء جامعات خاصة لخدمة أبناء المدينة، مشيراً إلى أنه بالنسبة للأنشطة التعليمية، فقد تم تخصيص 4 مدارس خاصة وجارٍ تنفيذ إجراءات تخصيص7 مدارس أخرى، كما تم التعامل علي عدد(80) طلبا لحجز قطع أراضٍ بأنشطة مختلفة بقيمة 2 مليار جنيه، وكذا تم تحصيل مبلغ جدية حجز 10 % بقيمة 25 مليون جنيه، وتم استكمال مبلغ 185 مليون جنيه، وجارٍ استكمال باقي المستحقات.

وأضاف رئيس الجهاز: جارٍ تنفيذ مستشفى الأطفال (الأورمان) سعة 263 سريرا (بدروم + أرضى +6 أدوار متكرررة) بمساحة 6.6 فدان، وكذا المستشفى الجامعي سعة 2000 سرير مكونة من (أرضي + 4 أدوار متكررة) على مساحة 8.5 فدان.

وبالنسبة لمدينة طيبة الجديدة، قال المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز المدينة : تم تسليم 542 قطعة أرض بمساحات تتراوح من 209م2: 276م2، ضمن 4018 قطعة أرض إسكان اجتماعي، وتم ترخيص عدد 164 قطعة أخرى، وكذا تسليم 55 قطعة أرض "إسكان متميز" بمساحات تتراوح من 500 م2: 893 م2 من إجمالي 530 قطعة، مشيراً إلى أنه تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 100 فدان لإقامة جامعة الأقصر بمنطقة التوسعات بالمدينة، وكذا تخصيص مبني لكلية الطب لصالح جامعة الأقصر بالحي السكني الثالث، وكذا تم تخصيص مبني لكلية الهندسة لصالح جامعة الأقصر بالحي السكني الثالث، وتم تخصيص مبنيي وحدة صحية لصالح جامعة الأقصر، وتخصيص قطعة أرض بمساحة 4563 م2 لإنشاء منطقة لوجيستية.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم وجارٍ سداد جدية الحجز لعدد 8 قطع أراض استثمارية بالمدينة بالإضافة إلى بنك القاهرة بقيمة 50 مليون جنيه، وتلقي 28 طلبا بأنشطة مختلفة بالمدينة بقيمة تعادل100 مليون جنيه، وجارٍ دراسة تلك الطلبات، بالإضافة إلى بيع 12 محلاً بقيمة 11 مليون جنيه، وتسليم النادي الاجتماعي بمنطقة النوادي لإحدى الشركات المختصة في إدارة المنشاَت الرياضية، وذلك فى ضوء توقيع بروتوكول بشأن استغلال حقوق الانتفاع بالمنشاَت الرياضية التابعة لأجهزة هيئة المجتمعات العمرانية.

وذكر رئيس الجهاز أنه تم إسناد تنفيذ أعمال تأهيل ورفع كفاءة محطة المعالجة بطاقة 9آلاف م3/يوم، وكذا أعمال تطوير ورفع كفاءة طرق حى المدخل، وأعمال رفع كفاءة الحارة القائمة بطريق المدخل الشرقي للمدينة، وتنفيذ شبكات ( صرف - مياه - رى - طرق ) بالمنطقة الاستثمارية جنوب المدينة، وكذا أعمال صيانة وحراسة الحديقة بالمنطقة الفاصلة بين الإسكان الاجتماعي مرحلة أولي 480 فدانا ومركز الشباب والمسطحات الخضراء المحيطة بالحي السكني الاول، وأعمال تشغيل وصيانة وحراسة شبكة الإنارة بالمراحل ( 1- 2 - 3 ) بالمدينة، وطريق الجيش والمدخل الشمالي، بالإضافة إلى متابعة المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة بعدد 15 مشروعا، والبالغ قيمتها 660مليون جنيه.