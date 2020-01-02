شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية يوجه بسرعة التصرف فى الحاويات والبضائع المهملة المكدسة بالموانئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مزادات علنية لبيع أى بضائع متروكة لمدة 4 أشهر بالساحات الجمركية مهلة شهر لصاحب الشأن لإعادة تصدير البضائع «المحظورة» أو تحمل تكلفة إعدامها وقف التعامل مع المستوردين غير الملتزمين وإدراجهم بالقائمة «عالية المخاطر» وجه الدكتور محمد معيط ، وزير المالية، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لبيع البضائع التى مضى علي بقائها بالساحات الجمركية 4 أشهر، من خلال المزادات العلنية التى تعقدها الهيئة العامة للخدمات الحكومية، أو البيع المباشر بالنسبة للأصناف القابلة للتلف أو النقصان طبقًا لما أجازه قانون الجمارك ولائحته التنفيذية؛ وذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، وتكليفات مجلس الوزراء بالتصرف فى حاويات وبضائع «المهمل» المكدسة بالموانئ.

وذكر بيان لوزارة المالية، أنه بالنسبة للبضائع الممنوع استيرادها، وتركها أصحابها بالموانئ مثل شاشات الكمبيوتر، والمبيدات الحشرية والزراعية، وغيرها، فيتم منح أصحابها مهلة لمدة شهر لاتخاذ إجراءات إعادة تصدير هذه البضائع، أو تحمل تكلفة إعدامها وفقًا لما تحدده الجهات الرقابية المختصة، وفى حالة عدم الاستجابة لذلك، يحق لمصلحة الجمارك وقف التعامل مع صاحب البضاعة بعد انتهاء هذه المهلة مباشرة.

وأشار البيان إلى أن عدم التزام أصحاب هذه السلع المستوردة، سوف يترتب عليه وضعهم فى القائمة «عالية المخاطر» والتى قد يترتب عليها وقف التعامل مع هؤلاء المستوردين.