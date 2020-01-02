شكرا لقرائتكم خبر عن حديد عز: 4 مليارات جنيه صافى خسائر 9 شهور.. و28 مليار مديونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة حديد عز، عن نتائج أعمالها المجمعة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر لعام 2019، وبلغت صافى قيمة المبيعات المجمعة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019، نحو 35.26 مليار جنيه مقارنة بقيمة 37.45 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بنسبة انخفاض نحو 6%، ومثلت مبيعات حديد التسليح، نحو 76% من إجمالى المبيعات بقيمة 26.8 مليار جنيه، بينما تمثل مبيعات الصلب المسطح نسبة 23% بقيمة 8.02، وبالنسبة لصادرات الصلب المسطح فهى تمثل 50% من إجمالى مبيعات الصلب المسطح.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، أن كمية مبيعات حديد التسليح ارتفعت بنحو 9% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019 لتبلغ 2.66 مليون طن مقارنة بكمية 2.44 مليون طن فى نفس الفترة من العام السابق، وانخفضت كمية مبيعات الصلب المسطح بنحو 17% لتبلغ 813 ألف طن خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019، وبصفة إجمالية بلغت كمية المبيعات 3.47 مليون طن خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019 مقارنة بكمية 3.41 ملين طن فى نفس الفترة من العام السابق بارتفاع قدره 2%، وتمثل مساهمة كل من حديد عز، مصانع العز للدرفلة، العز الدخيلة، العز للصلب المسطح، 16%، 64%، 20%، من إجمالى قيمة المبيعات المحققة على التوالى.

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وذكرت الشركة، أن إنتاج حديد التسليح، ارتفع بنحو 1% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019 ليبلغ 2.55 مليون طن مقارنة بكمية 2.52 مليون طن فى نفس الفترة من العام السابق، وانخفض إنتاج الصلب المسطح بنحو 19% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019 ليبلغ 888 ألف طن مقارنة بـ1.09 مليون طن فى نفس الفترة من العام السابق، وبلغت تكلفة المبيعات خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019 ارتفاعاً لتبلغ 99% من المبيعات مقارنة بنسبة 88% فى نفس الفترة من العام السابق، ليعكس هذا الانخفاض فى هامش مجمل الربع من 12% من نفس الفترة من العام السابق إلى 1% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019.

وذكرت حديد عز، أن مجمل الربح بلغ 528.59 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019 بانخفاض قدره 89% مقارنة بربح 4.64 مليار جنيه فى نفس الفترة من العام السابق، وبلغت صافى الخسائر بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية نحو 4 مليارات جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019 مقارنة بصافى خسائر مليار جنيه فى نفس الفترة من العام الاسبق، وبلغا حجم السيولة المتوافرة 1.64 مليار جنيه، وبلغ صافى الدين 28.9 مليار جنيه.