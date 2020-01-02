شكرا لقرائتكم خبر عن القراءة النهائية لقطاع الصناعات التحويلية فى بريطانيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 09:30 بتوقيت جرينتش مؤشر مديري المشتريات الصناعي في المملكة المتحدة بالقراءة النهائية لشهر كانون الأول/ديسمبر بمستوي 47.5 نقطة ،أقل قليلا من التوقعات التي أشارت إلى مستوي 47.6 نقطة , أفضل قليلا من القراءة الأولية مستوي 47.4 نقطة ، وسجل القطاع مستوي 48.9 نقطة فى تشرين الثاني/نوفمبر .

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