شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يفقد حوالي 1.5% بصدد التخلي عن مستويات 7,000$ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقدت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" حوالي 1.5% بالتعاملات الفورية يوم الخميس لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتا بالأمس ، بصدد التخلي عن مستويات 7,000$ ، بفعل مستويات الطلب الاستثماري الهاشة التي تسيطر على أكبر عملة مشفرة فى العالم ، نتيجة شح المحفزات الإيجابية حاليا حول صناعة التشفير.

فى بورصة "بتستامب" تراجعت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 106$ بما يعادل حوالي 1.5% إلى 7,069$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 7,175$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 7,185$.

حققت العملة الرائدة "البتكوين" بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.2% ، فى أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، ضمن محاولات الاستفادة من مستويات الدعم حول 7,000$.

على صعيد كامل تعاملات عام 2019 ،سجلت أسعار البتكوين ارتفاعا بنسبة 94% ، لتستأنف مكاسبها السنوية التي توقفت مؤقتا فى 2018 للمرة الأولى فى أربع سنوات.

وخلال 2019 شهدت صناعة التشفير نموا وازدهارا واسعا ، عزز مستويات ثقة المستثمرين فى الصناعة الوليدة وفى مستقبل الأصول الرقمية.

وتعتبر عملة "البتكوين" هي العملة الرائدة فى سوق التشفير ،لذلك زادت هيمنتها على التداولات خلال 2019 من 51% إلى نحو 70% ، مع زيادة اهتمام المستثمرين من المؤسسات بالاستثمار فى البتكوين.

وعلى مدار العام المنصرم ،أفصح العديد من الشركات والأفراد ،عن مشروعات تشفير مختلفة تمكنت من الظهور فعليا ،وعلى رأس تلك المشاريع منصة Bakkt أكبر منصة لتداول العقود الآجلة للبتكوين فى العالم.

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كما شهد العام أيضا، انتقال العديد من شركات التكنولوجيا العملاقة، وعلى رأسها فيسبوك من حظر صناعة التشفير إلى تبنيه، وأعلنت فيسبوك عن مشروعها الرقمي الضخم عملة "ليبرا"، والتي من المقرر ظهورها للنور رسميا خلال النصف الأول من 2020.

ومن الأسباب التي عززت نمو البتكوين أيضا ،رأي مفاده أن العملة الرقمية يمكن أن تكون بمثابة تحوط فى أعقاب حالة عدم اليقين العالمية المتزايدة ،وشهد عام 2019 صراعا تجاريا شرسا بين الولايات المتحدة والصين.

فقدت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الخميس أكثر من 3 مليار$ إلى إجمالي 189 مليار$ ، مع تجدد هبوط أسعار البتكوين ومعظم العملات الرئيسية الأخرى.

وأسعار البتكوين حاليا فى طريقها للتخلي عن مستويات 7,000$ ، بفعل مستويات الطلب الاستثماري الهاشة التي تسيطر على أكبر عملة مشفرة فى العالم ، نتيجة شح المحفزات الإيجابية حول صناعة التشفير فى الوقت الحالي.

تنتظر سوق التشفير العديد من القضايا المحورية خلال 2020 ،من أهم تلك القضايا القرار النهائي لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC حول الموافقة على إدراج وتداول صناديق البتكوين المتداولة فى البورصة ETFs.

ومن تلك القضايا أيضا مدى ظهور عملة فيسبوك الرقمية "ليبرا" للنور خلال النصف الأول من هذا العام، خاصة وأن المشروع يواجه معارضة شراسة داخل الولايات المتحدة وفى أوروبا ومن مختلف القوي العالمية.

كما تنتظر السوق مدي نجاح الصين فى إطلاق العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC) خلال هذا العام ، خاصة وأن السلطات الحكومية كثفت من جهودها خلال الربع الأخير من 2019 فى تطوير المشروع.