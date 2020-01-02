شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يتخلي عن أعلى مستوى فى 4 أشهر بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، فى طريقه صوب تكبد أول خسارة خلال خمسة أيام مقابل الدولار الأمريكي ، متخليا عن أعلى مستوى فى أربعة أشهر المسجل فى وقت سابق من تعاملات يوم الثلاثاء ، مع نشاط ملحوظ لعمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى إقبال المستثمرين على المخاطرة فى العملات ذات العائد المرتفع ، فى ظل التطورات الإيجابية للمحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

تراجع اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.2% إلى 1.1200$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1218 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.1224$.

أنهي اليورو تعاملات يوم الثلاثاء مرتفعا بنسبة 0.2% مقابل الدولار ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أربعة أشهر عند 1.1239$ ، فى ظل استمرار عمليات بيع العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية.

وعلى صعيد تعاملات عام 2019 المنصرم ، فقدت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" نسبة 2% مقابل العملة الأمريكية ، فى ثاني خسارة سنوية على التوالي.

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تعاذ تلك الخسارة السنوية إلى الأداء المخيبة للآمال للاقتصاد الأوروبي ،والذي دفع بنك أوروبا المركزي إلى اتخاذ إجراءات تحفيزية جديدة لتنشيط الاقتصاد ومواجهة المخاطر المرتفعة.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بأكثر من 0.1% ، بصدد تحقيق أول مكسب خلال الخمسة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى خمسة أشهر عند 96.36 نقطة ، عاكسا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

بخلاف عمليات استغلال التجار الأسعار المنخفضة للعملة الأمريكية لبناء مراكز شرائية جديدة ، يقبل المستثمرين على المخاطرة فى مطلع تعاملات العام الجديد ، تركيزا على شراء الأصول المالية ذات العائد المرتفع ، فى ظل التطورات الإيجابية للمحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم الثلاثاء إنه سيجري توقيع اتفاق المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين واشنطن وبكين يوم 15 كانون الثاني/يناير فى البيت الأبيض.