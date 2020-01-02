شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار البلاتينيوم للجلسة السابعة على التوالي متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاتينيوم خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استقراره بالقرب من الأعلى لها في أربعة أشهر، حينما اختبرت الأعلى لها منذ أواخر شباط/فبراير من 2018 متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي.

في تمام الساعة 05:18 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاتينيوم 0.75% لتتداول حالياً عند 971.08$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 963.87$ للأونصة، مع العلم أن أسعار البلاتينيوم استعدت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات عام 2019 عند مستويات 966.58$ للأونصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.15% إلى مستويات 96.62 مقارنة بالافتتاحية عند 96.48.

هذا وقد تابعنا عن أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر دولة صناعية عالمياً بعد الولايات المتحدة الأمريكية، صدور قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي كايكسين من قبل ماركيت عن الصين والتي أوضحت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 51.5 مقابل 51.8 في القراءة السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى ما قيمته 51.7.

ويأتي المسح الخاص الذي أظهر اتساع نشاط الصناعات التحويلية في الصين خلال الشهر الماضي للشهر الرابع على التوالي، في أعقاب أظهر قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي الرسمية من قبل اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) الثلاثاء الماضي استقرار الاتساع عند ما قيمته 50.2 خلال كانون الأول/ديسمبر في أعقاب انكماش القطاع الصناعي في الصيني في الستة أشهر السابقة.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي صدور القراءة الأسبوعية لمؤشر طلبات الإعانة والتي قد تعكس استقراراً عند 222 ألف طلب، ويأتي ذلك قبل الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة أكبر دولة صناعية عالمياً والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند 52.5 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل 52.6 في تشرين الثاني/نوفمبر.

Advertisements

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الثلاثاء الماضي أفادت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خلال تغريده له عبر حسابه الرسمي على تويتر، بأنه سيقوم بتوقيع المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع الصين في 15 من الشهر الجاري في البيت الأبيض، موضحاً أن هناك وفد رفيع المستوى سيأتي من الصين إلى واشنطون لإتمام الاتفاق، ومضيفاً أنه سيتوجه لاحقاً عقب ذلك إلى الصين لبدء المحادثات حول المرحلة الثانية من الاتفاق التجاري.

ونود الإشارة، لكون مجلس الاستثمار العالمي البلاتيني (WPIC) كشف في وقت سابق من العام الماضي عن تقريره الفصلي للبلاتينيوم والذي تضمن توقعات المجلس الكاملة للعام الجاري 2019 والتوقعات الأولية للعام المقبل 2020، حيث أفاد تقرير الربع الثالث أن المجلس يتوقع خلال العام الجاري عجز 30 ألف أونصة مقارنة بتوقعاته السابقة في تقرير الربع الثاني بفائض 345 ألف أونصة.

وأرجع مجلس الاستثمار العالمي البلاتيني توقعاته بالعجز للزيادة الموسعة في الطلب من قبل صناديق الاستثمار والتي قدرها بنسبة 12% والتي ستعوض انخفاض الطلب المتوقع في قطاعات السيارات والشحنات والتي قدرها بنسبة 5% وفي المجوهرات 6% بالإضافة إلى الصناعة 1%، وسط إبقائه على توقعاته بنمو العرض بنسبة 2% خلال مجمل العام الجاري 2019.

وفي نفس السياق، أفاد مجلس الاستثمار العالمي البلاتيني بأن العرض من قبل قطاع التعدين ارتفع بنسبة 1% مع نمو مشاريع التعدين، وذلك مع ترجيحه بأن ذلك النمو في الأساس يعود إلى عمليات تكرير المعادن في خطوط المعاملة التي تم إنشائها في عام 2018 والتي ساهمت في ارتفاع إعادة تدوير البلاتينيوم بنسبة 3%، وذلك على الرغم من أسعار البلاتينيوم المنخفضة خلال معظم 2019 أدى لانخفاض إعادة تدوير المجوهرات.

وجاءت التوقعات الأولية للمجلس لعام 2020 بفائض قدره 670 ألف أونصة، ما عكس التوقعات بانخفاض العرض 1% وتراجع 10% في الطلب ويرجع ذلك في الأغلب لانخفاض الطلب على الاستثمار، مع العلم، أنه من المتوقع أن يكون أعلى بكثير من متوسط الخمسة أعوام الماضي، إلا أنه ليس من المتوقع أن تكرر صناديق الاستثمار الطلب لمستوي القاسي مثل هذا العام، ومن المتوقع تراجع العرض من المناجم 2% عن 2018.