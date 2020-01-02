شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يستمر بالارتفاع– تحليل - 2-1-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم امتدت تداولات سعر البلاتين مؤخرا بشكل إيجابي مسجلا بذلك مستوى 982.50 مؤكدا بذلك تأثره بسيطرة الميل الصاعد والمتوقع سابقا, نذكر بأن الثبات المتكرر فوق مستوى 915.00 بالإضافة لتشكيل مستوى 950.00 لدعم إضافي يؤكد الاستمرارية الإيجابية لنبقى بانتظار الوصول نحو الهدف الرئيسي التالي والمتمركز حول 1025.00. نلاحظ أيضا اقتراب مؤشر ستوكاستيك من مستوى 80 ليتماشى ذلك مع توقعنا الصاعد بتوفيره لعزم إيجابي جديد تأكيدا لمحاولة الوصول نحو الهدف المذكور سابقا. Advertisements نطاق التداول المتوقع ما بين 955.00 و 1025.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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