شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الدولار يدفع الذهب الى الارتفاع والان نبدء بالتفاصيل
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 1520.38 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0713 بتوقيت جرينتش بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 25 سبتمبر عند 1525.20 يوم الثلاثاء. وختم المعدن الأصفر 2019 بأكبر مكاسب سنوية منذ 2010.
واستقرت العقود الأمريكية الآجلة عند 1523.20 دولار للأوقية.
وبدأ الدولار العام الجديد وسط ضغوط من مراهنة المستثمرين على أن تفوق الاقتصادي الأمريكي قد ينتهي في ظل تفاؤل بشأن التجارة يرفع توقعات النمو العالمية.
وهبط مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات المنافسة، بنسبة 1.9 في المئة الشهر الماضي بعد أن وصل لأدنى مستوياته منذ يوليو.
ويقلل انخفاض الدولار من تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع السعر الفوري للفضة 0.2 في المئة إلى 17.86 دولار للأوقية وزاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 966.37 دولار وارتفع البلاديوم 0.4 في المئة أيضًا إلى 1946.74 دولار للأوقية.
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