شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات، مدفوعة بصعود قطاعى النفط والغاز والبنوك.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.18% رابحا 11.07 نقطة ليصل إلى مستوى 6282.46 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.13% رابحاً 8.84 نقطة ليصل إلى مستوى 6975.96 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.33% رابحاً 15.94 نقطة ليصل إلى مستوى 4910.69 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 171.6 مليون سهم بقيمة 34 مليون دينار كويتى عبر 7385 صفقة.

وارتفعت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 1.58%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.50%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.35%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.33%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.29%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.24%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.02%، فيما تراجع قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.57%.

وجاء سهم "شركة المساكن الدولية للتطوير العقارى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10%، تلاه شركة الأرجان العالمية العقارية بنسبة 9.03%، ثم شركة التجارة والاستثمار العقارى بنسبة 8.70%، فيما تصدر سهم "شركة أم القيوين للاستثمارات العامة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 14.49% ثم شركة مراكز التجارة العقارية بنسبة 9.73%، ثم شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية بنسبة 9.64%.

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وتعاود اليوم الخميس، 4 بورصات خليجية فقط من بين 10 بورصات عربية، هى دبي، وأبوظبي، وقطر، والبحرين، فيما ستعود بورصة الكويت للعمل يوم الأحد المقبل.

ويُشار إلى أن بورصات الخليج، أنهت تداولات العام الماضى على ارتفاعات قياسية بدعم ترقية الأسواق الناشئة وطرح أرامكو وهدوء الحرب التجارية وتحقيق نتائج فائقة لبعض الشركات الكبرى فى فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2019.

فيما تستكمل اليوم بورصتا السعودية ومسقط التداول للجلسة الثانية على التوالى بالعام الجديد، حيث إن تلك البورصات لم تعلن عن إجازة خلال تلك العطلة؛ وبالتالى ستعمل بشكل طبيعى.

وتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية - تاسي، فى جلسة أمس الأربعاء، أولى جلسات العام الجديد 2020؛ بضغط من هبوط القطاعات القيادية وتضم البنوك والطاقة والمواد الأساسية.

فيما ارتفع المؤشر العام لسوق مسقط بنهاية تعاملات أولى جلسات العام 2020، بنسبة 0.44%، ليغلق عند مستوى 3998.88 نقطة، رابحاً 17.7 نقطة عن مستوياته بجلسة الثلاثاء الماضى.