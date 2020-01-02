شكرا لقرائتكم خبر عن 36.5 مليار متر مكعب كمية المياه المستخدمة فى رى المحاصيل الزراعية 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الجهـاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء اليوم الخميس النشرة السنوية لإحصاء الرى والموارد المائية عام 2018، والتي أظهرت انخفاض كميات مياه الري المستخدمة في الزراعة لانخفاض المساحة المحصولية بالعروة الصيفية.

ورصد البيان مجموعة من أهم المؤشرات، حيث بلغـت كمية المياه المستخدمة في الرى عند خزان أسـوان نحو 44.6 مليار متر مكـعب عـام 2018، مقابل 50 مليار متر مكـعب عام 2017 بنسبة تراجع قدرها 10.8%.

وبلغت كمية المياه المستخدمة في الري عند أفمام الترع نحو 41.2 مليار متـر مكعب عام 2018، مقابل 46.1 مليار متر مكعب عام 2017 بنسبة انخفاض قدرها 10.5%، كما وصلت كمـية المياه المستـخدمة في الرى عند الحقل إلى 36.5 مليار متر مكعـب عام 2018، مقابل 41.9 مليار متر مكعب عـام 2017 بنسبة انخفاض قدرها 13.1% بسبـب نقـص المساحة المزروعة بالعروة الشـتوية.

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وأوضح البيان، أن العروة الشتوية تستخدم 11.1 مليار متر مكعب من المياه بما يعادل 30.3%، والعروة الصيفية 20.9 مليار متر مكعب بما يعادل 57.2%، الفاكهة 3.9 مليار متر مكـعب بما يعادل 10.7% من كمية المياه المستخدمة في الري.

وبلغت كمية مياه الآبار المستخدمة لري محاصيل العـروات الثلاث والفاكهة 17.3 ألف متر مكعب عام 2018، مقابل18.3 ألف متر مكعـب عام 2017، بنسبة انخفاض قدرها 5.3% ويرجع ذلك بسـبب انخفـاض المساحـة المنزرعة بالفاكهة.

وقال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين في وقت سابق، إن مساحة مصر الزراعية، ارتفعت بنحو 500 ألف فدان تقريبا عن إحصاء 2015 الذي كانت مساحة الزمام به 10 ملايين فدان، وارجع الزيادة لاستصلاح 313 ألف فدان بمشروع المليون ونصف المليون فدان، و5.7 ألف فدان أخرى بواسطة قطاع استصلاح الأراضي، بينما استصلحت شركات القطاع الخاص نحو 12.4 ألف فدان واستصلحت الجمعيات الزراعية 41 ألف فدان، فيما زادت مساحة الأراضي المستصلحة من المواطنين من واضعي اليد عن 200 ألف فدان تقريبا.