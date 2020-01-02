شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات أولى جلسات 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، فى أولى جلسات العام الجديد، إذ تراجع المؤشر الرئيسى، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 13956 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 1968 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 16342 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 5171 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 535 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 1399 نقطة.

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وكان محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، قد كشف عن سبب تراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية إلى 708.3 مليار جنيه بنهاية عام 2019 مقابل 749.7 مليار جنيه بنهاية عام 2018، قائلا إن سبب تراجع رأس المال السوقى للبورصة بقيمة نحو 41 مليار جنيه، جاء نتيجة سبب رئيسى لشطب 12 شركة خلال العام المنتهى، بقيمة رأس مال سوقى قدره 59.9 مليار جنيه.

وأضاف فريد، خلال مؤتمر صحفى للإعلان عن حصاد البورصة خلال عام 2019، أنه بالنسبة للمؤشرات، حقق المؤشر الرئيسى ارتفاعا بنسبة 7.1% مقوما بالجنيه، و19.6% مقوما بالدولار، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، نتيجة لانخفاض فى عدد محدود من الشركات التى تسيطر على المؤشرين، متابعا ولذا فنحن ندرس تغيير منهجية مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتصبح متساوية الأوزان بدلا من متوسط سعرى، منوها إلى أن هناك شركة واحدة تساهم فى خفض مؤشر الأوسع نطاقا بنسبة 15% وحدها.

وأعلن محمد فريد، عن عدد من المؤشرات الرئيسية لعام 2019، إذ بلغ رأس المال السوقى للأسهم 708.3 مليار جنيه، وبلغت القيمة السوقية للسندات 956 مليار جنيه، وبلغت عدد الشركات المقيدة 244 شركة موزعة بين 215 شركة بالسوق الرئيسى و29 شركة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و130 سماسرة معتمدون، و353 ألف مستثمر، وتدير البورصة 4 أسواق وهى السوق الرئيسى وسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خارج المقصورة وسندات الخزانة الحكومية، وصندوق واحد للمؤشرات، و3 صناديق مغلقة ، و105 سندات مسجلة موزعة بين 69 سندات خزانة، 19 سندات الإسكان، 17 سندات توريق وشركات.

وأشار فريد، إلى أنه تم وبالفعل تم التواصل مع 235 شركة للترويج لقيدها بالبورصة، وكانت النتائج موزعة بين 81 شركة ليس لديها رغبة نهائياً فى الطرح بالبورصة، و67 شركة لديها رغبة فى الطرح ولكنها ترى التوقيت الحالى غير مناسب، و46 شركة جارى دراسة الأمر، و24 شركة لديها رغبة متوسطة وبحث لجدوى القيد، و14 شركة بدأت بالفعل دراسة عملية القيد والطرح، متوقعا طرح بين 3-4 شركات خلال العام المقبل.