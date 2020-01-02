شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود سهم البنك الأهلى المتحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.14% رابحا 2.28 نقطة ليصل إلى مستوى 1612.46 نقطة، مدفوعة بصعود قطاع البنوك التجارية.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 548.5 ألف سهم بقيمة 117.7 ألف دينار.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 9.81% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.48%.

وأعلنت مجموعة "جى إف إتش" المالية، المدرجة ببورصتى البحرين ودبى، أن وكالة "ستاندرد آند بورز" شرعت فى تغطية تصنيفات المجموعة بمنحها تقييماً طويل الآجل عند "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وتعاود اليوم الخميس، 4 بورصات خليجية فقط من بين 10 بورصات عربية، هى دبي، وأبوظبي، وقطر، والبحرين، فيما ستعود بورصة الكويت للعمل يوم الأحد المقبل.

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يُشار إلى أن بورصات الخليج، أنهت تداولات العام الماضى على ارتفاعات قياسية بدعم ترقية الأسواق الناشئة وطرح أرامكو وهدوء الحرب التجارية وتحقيق نتائج فائقة لبعض الشركات الكبرى فى فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2019.

فيما تستكمل اليوم بورصتا السعودية ومسقط التداول للجلسة الثانية على التوالى بالعام الجديد، حيث إن تلك البورصات لم تعلن عن إجازة خلال تلك العطلة؛ وبالتالى ستعمل بشكل طبيعى.

وتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية - تاسي، في جلسة أمس الأربعاء، أولى جلسات العام الجديد 2020؛ بضغط من هبوط القطاعات القيادية وتضم البنوك والطاقة والمواد الأساسية.

فيما ارتفع المؤشر العام لسوق مسقط بنهاية تعاملات أولى جلسات العام 2020، بنسبة 0.44 %، ليغلق عند مستوى 3998.88 نقطة، رابحاً 17.7 نقطة عن مستوياته بجلسة الثلاثاء الماضى.