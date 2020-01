شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للاتصالات: توحيد الباقات الأساسية للتليفون الأرضى المنزلى فى باقة 20 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن توحيد الباقات الأساسية للتليفون الأرضي المنزلي في باقة WE أرضي 20 جنيه، والتي تتضمن 120 دقيقة محلية وخدمة إظهار رقم الطالب، وذلك بدءًا من فاتورة يناير 2020، وبهذا تكون الشركة قد ألغت باقة 15 جنيه السابقة لتبدأ الباقات من الباقة الأساسية WE 20، كما تتيح الشركة لعملائها خيارات أخرى من الباقات الأكبر التي تتناسب مع رغبات العملاء واحتياجاتهم المختلفة وهي باقة WE أرضي 35، وWE أرضي 65.

وكانت الشركة المصرية للاتصالات قد أعلنت في وقت سابق عن خطة طموحة لتطوير البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات المقدمة لعملائها، وهو ما انعكس بشكل واضح في النقلة النوعية التي حققتها الشركة في مجال خدمات الإنترنت الثابت فائق السرعة عبر إطلاق باقات "WE SPACE" منتصف العام الماضي وحصول العملاء على سرعات غير مسبوقة، ومن المتوقع أن تستمر الشركة في خطتها لتطوير البنية التحتية خلال الفترة المقبلة عبر مواصلة مد كابلات الفايبر للمنازل بما يضمن رفع مستوى الخدمات المقدمة للعملاء لتصل إلى مستويات عالمية.

وكان مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، قد اعتمد موازنة الشركة وشركاتها المتكاملة تشغيليا لعام 2020، متضمنة توقعات بنمو إجمالى الإيرادات بنسبة ثنائية منخفضة، وهامش ربح قبل الفوائد والضرائب والاهلاكات والاستهلاكات من منتصف إلى أواخر العشرينات، معدل إنفاق رأسمالى من إجمالى إيرادات نشاط الشركة قدره 30%، كما اعتمد المجلس القوائم المالية عن التسعة أشهر المنتهية فى 30 سبتمبر لعام 2019، وفقت للمعايير المحاسبية الدولية IFRS.

وقال المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات: "موازنة الشركة لعام 2020 تعكس استراتيجيتنا لوضع الشركة كأول مشغل اتصالات وتكنولوجيا معلومات متكامل فى مصر، وتحويل مصر لمركز رقمى إقليمى تعمل الشركة على الاستمرار فى الاستثمار فى توسعاتها فى البنية التحتية والمساهمة فى المشاريع الوطنية لاقتناص جميع الفرص المتاحة فى سوق الاتصالات، كما أنها ستواصل أدائها القوى فى مجال خدمات التجزئة من خلال المحافظة على النمو فى مجال خدمات البيانات".

وأضاف حامد، أن الشركة قامت خلال عام 2019، بنقلة نوعية فى مجال خدمات الإنترنت فائق السرعة من خلال إطلاق باقات WE Space مع استكمال مجموعة خدماتها لعملاء التجزئة من خلال تقديم المحفظة الإلكترونية We Pay، تتوقع الشركة إطلاق عدد من المشروعات خلال عام 2020 استكمالا للنمو المحقق خلال 2019 مع الاستمرار فى تعظيم العائد على استثماراتها.

وتابع وفيما يتعلق بنمو خدمات الجملة، من المتوقع أن يدفع نمو تلك الخدمات الطلب المتزايد على خدمات البنية التحتية من قبل المشغلين المحليين ومقدمى خدمات الإنترنت وارتفاع عائدات مشروع الكوابل البحرية.