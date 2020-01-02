شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع صادرات نفط العراق إلى 3.428 مليون ب/ى فى ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية اليوم الخميس، إن صادرات العراق من الخام تراجعت إلى 3.428 مليون برميل يوميا في ديسمبر من 3.5 مليون برميل يوميا الشهر السابق. وقال المتحدث عاصم جهاد إن الصادرات من مرافئ البصرة في جنوب البلاد بلغت 3.326 مليون برميل يوميا، انخفاضا من 3.4 مليون برميل يوميا في نوفمبر.

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