شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يتمسك بالإيجابية– تحليل -2-1-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر النحاس بتشكيل تداولات جانبية محاولا بذلك التصدي لسلبية مؤشر ستوكاستيك باستقراره قرب الحاجز المتمركز عند 2.8400 ليعزز بذلك استعداده لاستئناف الهجوم الصاعد خلال الفترة القريبة والمتوسطة.
نؤكد على أهمية ثبات الدعم الإضافي المستقر عند 2.7500 ولنشير إلى بدء تجميع السعر للعزم الإيجابي بخروج مؤشر ستوكاستيك حاليا من مستوى تشبع البيع, ليزيد ذلك من فرص اختراق الحاجز والوصول نحو الهدف الإضافي الأول المتمثل بمستوى 2.8800.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.7500 و 2.8800
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بتحقيق الاختراق
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