شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يقدم إشارة ايجابية-تحليل - 2-1-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم
قدم سعر الزوج إشارة إيجابية جديدة باندفاعه فوق مستوى 143.80 لينهي بذلك فرص سيطرة الميل التصحيحي الهابط وليبدأ باستهداف مستويات إيجابية جديدة بملامسته لمستوى 144.35.
نذكر بأهمية ثبات الدعم الإضافي المستقر عند 142.35 وبمحاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك لعزم إيجابي جديد بثباته قرب مستوى 80, فإن ذلك يدعونا لترجيح المزيد من المحاولات الصاعدة والتي قد تستهدف بدورها مستوى 145.10 و 146.30 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 142.35 و 145.10
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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