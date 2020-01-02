شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يستسلم للميل التصحيحي الهابط- تحليل - 2-1-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر الزوج استسلامه لسيطرة الميل التصحيحي الهابط بتقديمه لإغلاق سلبي جديد دون الحاجز المتمثل بمستوى 122.45 لنلاحظ تذبذبه مؤخرا قرب مستوى 121.85, كذلك هبوط مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 50 يزيد من فرص تجميعه للعزم السلبي لنبقى بانتظار تسجيله لأهداف تصحيحية جديدة بانجذابه نحو 121.40 و 120.60 على التوالي.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 122.45 و 121.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات الحاجز