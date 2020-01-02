شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يستسلم للميل التصحيحي الهابط- تحليل - 2-1-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر الزوج استسلامه لسيطرة الميل التصحيحي الهابط بتقديمه لإغلاق سلبي جديد دون الحاجز المتمثل بمستوى 122.45 لنلاحظ تذبذبه مؤخرا قرب مستوى 121.85, كذلك هبوط مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 50 يزيد من فرص تجميعه للعزم السلبي لنبقى بانتظار تسجيله لأهداف تصحيحية جديدة بانجذابه نحو 121.40 و 120.60 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 122.45 و 121.40
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات الحاجز
كانت هذه تفاصيل خبر اليورو مقابل الين يستسلم للميل التصحيحي الهابط- تحليل - 2-1-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.