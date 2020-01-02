شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الباوند يتسلل دون المتوسط– تحليل – 2-1-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاد سعر الزوج لتشكيل تداولات سلبية خلال الفترة الأخيرة مستسلما بذلك للثبات ضمن محاور القناة الهابطة تحديدا دون المقاومة الممتدة نحو 0.8590 لنلاحظ تسلله دون المتوسط المتحرك 55 مؤكدا بذلك استعداده لتشكيل تداولات سلبية جديدة خلال الفترة القريبة والمتوسطة.

كذلك هبوط مؤشر ستوكاستيك واستقراره ضمن مستوى تشبع البيع, سيزيد من فرص تجميع السعر للعزم السلبي وليسهل ذلك مهمة الوصول نحو المحطات السلبية المتمركزة عند 0.8415 و0.8310 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 0.8510 و 0.8415

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط