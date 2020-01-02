شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بطرح أسهم"أم الهيمان" في 2024 للمواطنين بالكويت والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت مريم العقيل، وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة، إنه من المتوقع طرح 50% من أسهم شركة أم الهيمان للاكتتاب العام للمواطنين، خلال العام 2024.

وذكرت الوزيرة أن التشغيل الكلي لمشروع أم الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي، الذي تم طرحه وفق الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيكون في عام 2024، حسب صحيفة الجريدة.

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وأفادت العقيل بأنه لا يتم تأسيس الشركة المساهمة العامة للمشروع الذي يتم طرحه وترسيته وفقا لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلا إذا تجاوزت تكلفته الإجمالية 60 مليون دينار.

مشيرة إلى أن الإعلان عن الاكتتاب العام للمواطنين في الشركة المساهمة العامة يأتي عادة بعد التشغيل الكلي للمشروع.