شكرا لقرائتكم خبر عن "ألافكو" الكويتية تقرر تسلم طائرات "إيرباص" خلال العام الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات موعد تسلم 12 طائرة من طراز "إيرباص A320 neo" وذلك خلال عام 2020.

وبحسب بيان لشركة "ألافكو" اطلعت عليه "أخبار اليوم"، فإن هذه الطائرات جديدة ومؤجرة بالكامل لها، مشيراً إلى أن لديها عقد مع شركة بوينغ الأمريكية لشراء 40 طائرة من طراز "737 ماكس".

وقالت الشركة أنه كان من المقرر تسلم دفعة منها في 2019. مضيفاً أن قرار إيقاف تحليق ذلك الطراز حال دون تسلمها وتأجيرها.

ولفت أحمد الزبن رئيس مجلس إدارة "ألافكو" إلى أن تحديد الأثر المالي لهذه الطائرات على الشركة سابق لأوانه في الوقت الراهن.

Advertisements

وأكد أن واقع إيقاف تلك الطائرات عن التحليق يُعد أمراً سائداً عالمياً، ويطول الشركة المصنعة وشركات الطيران وشركات تأجير الطائرات.

وتوقع ألا يكون تأثير إيقاف تلك الطائرات على "ألافكو" كبيراً، خصوصاً إذا تمت مقارنة عدد الطائرات التي لم تستلمها الشركة مقارنة بأسطولها المؤجر الذي يصل عدده إلى نحو 72 طائرة.

ولفت إلى أن "الافكو" لديها خطط التحوط لأي احتمالات في هذا الشأن، وفي سوق التأجير عموماً؛ إذ يعتبر ركيزة رئيسية من سياساتها المالية.

يشار إلى أن عمومية الشركة أقرت أمس الثلاثاء، توصية مجلس الإدارة بتوزيع 8% أرباحاً نقدية سنوية، بواقع 8 فلوس للسهم بقيمة 7.62 مليون دينار.

وحققت "ألافكو" أرباحاً سنوية بقيمة 17.7 مليون دينار، متراجعة 46.7% عن نظيرتها بالعام المالي المنتهي في 30 سبتمبر 2018، والبالغة آنذاك 33.18 مليون دينار.