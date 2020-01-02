شكرا لقرائتكم خبر عن "أسترا" السعودية تكشف عن خسائر متراكمة تتجاوز المليار ريال بمشروع مشترك في العراق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت مجموعة أسترا الصناعية أن استثمارها في المشروع المشترك شركة التنمية لصناعة الحديد في العراق قد تجاوزت خسائره المتراكمة 100% من رأس المال والبالغ 172.5 مليون ريال.

وحسب بيان على موقع السوق السعودي "تداول" بلغت الخسائر المتراكمة ما يقارب 1,357 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2018.

ومن أجل تعديل أوضاع الشركة، انعقدت الجمعية العمومية غير العادية لشركة مصنع التنمية للحديد وقررت إطفاء خسائر من قروض الشركاء والتي كانت حصة المجموعة فيه ما يقارب 812.2 مليون ريال.

ونوهت أسترا على أن حصة شركة المسيرة الدولية، والتي يوجد لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة وغير مباشرة فيها وهم السيد صبيح المصري (غير تنفيذي - مالك) والسيد خالد المصري (غير تنفيذي - مالك) السيد غسان عقيل (غير تنفيذي – عضو مجلس مديري التنمية) وكميل سعد الدين (غير تنفيذي – عضو مجلس مديري التنمية)، كانت لهم حصة تبلغ 376 مليون ريال.

وحسب البيان قرر الشركاء إطفاء باقي الخسائر المتراكمة عن طريق تخفيض رأس المال والبالغ 172.5 مليون ريال ليصبح 28 مليون ريال وعليه ترتفع ملكية أسترا الصناعية في المشروع المشترك من 51% إلى 65% كما ارتفعت ملكية شركة المسيرة الدولية من 16% إلى 28%.

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وأكدت أسترا على أنه قد تم الحصول على الموافقات من الجهات النظامية على قرارات الجمعية أعلاه بتاريخ 31 ديسمبر 2018.

أما بخصوص الأثر المالي على المجموعة فإنه من الصعب تحديده لاحتياج مناقشة آلية معالجة إعادة الهيكلة وما سيتم قيده سواء على الأرباح المبقاة أوقائمة الدخل لعام 2019 مع المراجع المستقل.

وحسب بيان أسترا فإن صافي القيمة الدفترية لاستثمار المجموعة في المشروع المشترك قد بلغت 333 مليون ريال سعودي بتاريخ 30 سبتمبر وفق القوائم المالية الموحدة الأولية (غير المراجعة) بينما من المتوقع أن تبلغ صافي القيمة الدفترية لاستثمار المجموعة في المشروع المشترك بعد عملية إعادة الهيكلة وإطفاء الخسائر وارتفاع ملكية المجموعة في المشروع المشترك إلى 65% حوالي 322 مليون ريال سعودي بتاريخ 31 ديسمبر 2018.

وكشفت النتائج المالية الأولية للمجموعة أسترا الصناعية، في وقت سابق عن التراجع في الخسائر بنسبة 45.6% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019 بالغا 14.6 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 26.9 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 10.1 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 14.7 مليون ريال في النصف المقابل من 2018. بنسبة تراجع بلغت 31.8%.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 24.7 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 41.6 مليون ريال في النصف المقابل من 2018. بنسبة تراجع بلغت 40.7%