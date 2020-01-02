شكرا لقرائتكم خبر عن "المجموعة السعودية" تحدد 12 يناير موعداً لبدء صرف التوزيعات النصفية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن تاريخ توزيع الأرباح النقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2019، اعتباراً من يوم الأحد 12 يناير الجاري وفقاً لقرار مجلس الإدارة، في اجتماعه المُنعقد بتاريخ 22 ديسمبر 2019.

وأفادت المجموعة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، أن مجلس إدارتها كان قد أوصى في وقت سابق، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي المجموعة بقيمة 337.5 مليون ريال عن النصف الثاني للعام 2019، مشيرة إلى أن الأرباح مستحقة التوزيع على عدد 450 مليون سهم بحصة للسهم تبلغ 0.75 ريال، وبنسبة توزيع تبلغ 7.5% من القيمة الاسمية للسهم.

وكانت أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم 31 ديسمبر 2019.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 160 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 319 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة التراجع في الأرباح خلال الربع الثالث إلى انخفاض حصة المجموعة في أرباح المشاريع المدارة بصورة مشتركة (SCP،JCP) لتبلغ للربع الحالي 83 مليون ريال، مقابل 177 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، نتيجة انخفاض اسعار المنتجات.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 544 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 839 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة تراحع بلغت 35.2%.