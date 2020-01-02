شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة السوق السعودي تعتمد طرح صندوق الإنماء لصكوك الحكومة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافقت هيئة السوق المالية بالسعودية على طلب شركة الإنماء للاستثمار، التابعة لمصرف الإنماء، طرح وحدات "صندوق الإنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودية المحلية - قصيرة الأجل" في السوق كوحدات صندوق استثمار مؤشر متداول مطروحة وحداته طرحاً عاماً.

وأعلنت الهيئة في بيان على موقعها، أنه يمكن الحصول على شروط وأحكام الصندوق بالموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية.

وأشارت الهيئة إلى أن تلك الشروط تحتوي على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر إلى الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه.

وأوضحت أن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية، ويجب على المستثمر الاطلاع على الشروط والأحكام.

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وأكدت أن الشروط والاحكام تحتوي معلومات تفصيلية عن أهداف واستراتيجية الصندوق وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار بالصندوق من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة.

ولفتت إلى أنه في حال تعذر فهم محتويات الشروط والأحكام، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.

وأوضحت أنه يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على طرح وحدات "صندوق الإنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودية المحلية -قصيرة الأجل" بالسوق كوحدات صندوق استثمار مؤشر متداول على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار فيه.

وقالت أن قرارها بالموافقة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وكانت شركة الإنماء للاستثمار، وهي وحدة تابعة لمصرف الإنماء، قد أطلقت صندوقاً للتطوير العقاري بقيمة 17 مليار ريال (4.53 مليار دولار) يركز على عقارات في مكة، وذلك بالشراكة مع شركة أم القرى السعودية للتنمية والإعمار.