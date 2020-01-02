شكرا لقرائتكم خبر عن لبنى العليان رئيساً لمجلس إدارة "ساب" بعد موافقة المركزي السعودي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اختار مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني "ساب" لبنى بنت سليمان العليان، رئيساً المجلس الإدارة بالدورة الجديدة، بعد الحصول على عدم ممانعة من مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما".

وأوضح البنك، في بيان لـ"تداول"، أن الدورة الجديدة لمجلس الإدارة تبدأ اعتباراً من بداية يناير2020، وتنتهي بنهاية عام 2022، مشيراً إلى أنه تم تعيين سعد بن عبدالمحسن الفضلي نائباً لرئيس مجلس الإدارة بالدورة الجديدة.

ويأتي تعيين لبنى بنت سليمان العليان، عضواً بمجلس إدارة البنك تأكيداً لقرار العمومية السابق في 16 يونيو 2019؛ وفقاً لاتفاقية الاندماج مع البنك الأول، والذي قد أعلن عن تنفيذه في وقت سابق بعد انتهاء فترة اعتراض الدائنين.

Advertisements

وكانت لبنى العليان، قد جاءت في صدارة قائمة "السيدات الأكثر تأثيراً في الشرق الأوسط 2018" الصادرة عن فوربس الشرق الأوسط.

وكانت قد احتلت المرتبة الأولى في قائمة "أقوى السيدات العربيات" الصادرة عن مجلة فوربس الشرق الوسط لعام 2017.

وحصلت العليان على لقب ثاني أقوى شخصية سعودية لعام 2011 ، وضمن أقوى 100 امرأة عربية لذلك العام.