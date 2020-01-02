شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قطاع الأدوية يستقر بمنطقة إيجابية – تحليل صباحي – 02-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود مؤشر قطاع الأدوية (TPBI) الارتفاع في آخر جلساته، وذلك على إثر ثبات مستوى الدعم المحوري 3596.67، فهذا المستوى يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 4399.74 إلى 3100.27)، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق المؤشر أرباحاً بلغت نسبتها 0.92% بما يعادل 32.99 نقطة.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للمؤشر بتداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 3596.67، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند مستوى 3750.01 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 3596.67 ومستوى المقاومة 3750.01.