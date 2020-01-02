شكرا لقرائتكم خبر عن الدوائية يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 02-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم الدوائية (2070) الارتفاع في آخر جلساته، في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.92% بما يعادل 0.25 نقطة، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته فوق المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن بالرغم من ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، في محاولة لتصريف التشبع الشرائي بها.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 27.00، ليستهدف مستوى المقاومة 29.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 27.00 ومستوى المقاومة 28.35.
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