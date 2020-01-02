شكرا لقرائتكم خبر عن السعودي الألماني يؤكد على اختراق خط اتجاه هابط – تحليل صباحي – 02-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم السعودي الألماني (4009) صعوده خلال تداولاته الأخيرة على المدى القصير، ليؤكد السهم بهذا الارتفاع باختراق خط اتجاه هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وبدعم إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 28.60، ليستهدف مستوى المقاومة 32.05.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 28.60 ومستوى المقاومة 30.65.