شكرا لقرائتكم خبر عن الحمادي يرتفع على استحياء – تحليل صباحي – 02-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الحمادي (4007) في آخر جلساته، ليحقق السهم أرباحاً طفيفة بلغت نسبتها 0.38% بما يعادل 0.08 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 20.44، ليستهدف مستوى المقاومة 22.28.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 20.44 ومستوى المقاومة 22.00.