شكرا لقرائتكم خبر عن إس تي سي يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 02-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم إس تي سي (7010) في آخر جلساته، وذلك وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.98% بما يعادل -1.00 نقطة، ليحاول السهم بهذا الانخفاض اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، في ظل تأثره بتركيبة فنية إيجابية متكونة على المدى القصير وهو نموذج الوتد الهابط، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 100.00، ليستهدف مستوى المقاومة 110.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 98.20 ومستوى المقاومة 104.00.