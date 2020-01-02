شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت المدينة وسط توقعات إيجابية – تحليل صباحي – 02-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم أسمنت المدينة (3003) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 0.56% بما يعادل 0.10 ريال، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى البعيد بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ونلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم.
لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 17.28، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 18.88.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.28 ومستوى المقاومة 18.64.
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