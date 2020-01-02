شكرا لقرائتكم خبر عن المراكز محاط بالضغوط الإيجابية – تحليل صباحي – 02-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم المراكز (4321) في آخر جلساته، في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وأيضاً تداولاته بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 1.89% بما يعادل 0.55 نقطة.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى الدعم 29.00، ليستهدف مستوى المقاومة 31.25.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 29.00 ومستوى المقاومة 30.60.
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