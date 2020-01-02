شكرا لقرائتكم خبر عن رعاية يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 02-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم رعاية (4005) على عدم تغيير في آخر جلساته، وذلك في ظل تأثر السهم بعدد من الضغوط المتضاربة، أولها معاناته من الضغط السلبي لتداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي هابط على المدى القصير، أمام الدعم الإيجابي المتواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

Advertisements

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى المقاومة 49.00، ليستهدف مستوى الدعم 46.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 47.20 ومستوى المقاومة 49.80.