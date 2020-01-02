شكرا لقرائتكم خبر عن دلة الصحية يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 02-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم دلة الصحية (4004) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 0.96% بما يعادل 0.45 نقطة، ويأتي ارتفاع السهم في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعلميات الشراء.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 45.35، ليستهدف مستوى المقاومة 50.02.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 46.00 ومستوى المقاومة 49.20.