شكرا لقرائتكم خبر عن المواساة يكافح لاستعادة تعافيه – تحليل صباحي – 02-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم المواساة (4002) بصورة طفيفة في آخر جلساته، وذلك في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.23% بما يعادل 0.20 نقطة، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولات السهم فوق المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 86.00، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 92.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 86.90 ومستوى المقاومة 90.00.