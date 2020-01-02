شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يعيد الاختبار – تحليل - 02-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار مقابل الفرنك ميلاً صاعداً ليعيد اختبار مستوى 0.9712 المكسور سابقاً، وطالما أن السعر دون هذا المستوى، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة للفترة القادمة، يدعمها الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 0.9588.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9600 والمقاومة 0.9730

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط